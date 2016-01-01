Что такое Ichimoku Trade?

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Это уникальный торговый алгоритм, который взял за основу разработку Санджина Ишимоку.
Санджин Ишимоку потратил более 30 лет на создание и доработку своего индикатора, и уже в 1968 году, он покорил Nikkei 225 (один из важнейших фондовых индексов Японии).
Санджин Ишимоку рекомендовал анализировать сигналы, подаваемые его индикатором в тесной связи с информацией, подаваемой свечами, используя для этого либо свечной график, либо график Каги.
Мы же в свою очередь совместили все доступные технологии, что бы создать универсальный торговый алгоритм, который будет торговать не только индекс Nikkei 225, но и остальные фондовые индексы, валютные пары и товары. Наша разработка одинаково эффективно торгует как золотом и нефтью, так и USD, EUR и остальными валютами мира, которые есть у большинства брокеров.
Благодаря правильному соблюдению риск менеджмента, торговый алгоритм Ichimoku Trade совершает объем сделок многократно превышающий сумму баланса, и увеличивает Ваш баланс на 30% ежедневно!
Мы настолько уверенны в нашем алгоритме, что в случае форс-мажоров, мы компенсируем Вам затраты на покупку нашего торгового алгоритма.